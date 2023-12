Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Sentiment und der Buzz um Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower lassen sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower mit 113,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower mit 0,4 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche beträgt -1. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,14 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,64). Insgesamt wird die Aktie für den RSI mit "Neutral" bewertet.

