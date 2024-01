Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Aktie: Es gibt was neues!

Das Anleger-Sentiment für Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower liegt bei 46,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 von 60,98 bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower bei 113. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.