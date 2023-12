Guangdong Macro Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung der Anleger spielt bei der Einschätzung von Aktienkursen eine wichtige Rolle, nicht nur die harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die Aktivitäten rund um Guangdong Shunna Electric auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Guangdong Shunna Electric diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In einem Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,62 Prozent erzielt hat, was 10,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,05 Prozent, wobei Guangdong Shunna Electric aktuell 10,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Shunna Electric-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,19 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 4,48 CNH, was einer Differenz von +6,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangdong Shunna Electric in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Guangdong Shunna Electric 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.