Guangdong Macro Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Guangdong Shunna Electric 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht". Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1 Prozent.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 67,57 zeigt, dass die Guangdong Shunna Electric weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Shunna Electric diskutiert, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Guangdong Shunna Electric lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert rechtfertigt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Guangdong Shunna Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".