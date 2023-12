Guangdong Macro Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen, liegt das KGV von Guangdong Shunna Electric mit 49,27 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem neutralen Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf Guangdong Shunna Electric zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangdong Shunna Electric als "gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +5,01 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 zeigt hingegen ein "neutral"-Signal, da die aktuelle Differenz bei +2,33 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangdong Shunna Electric führt zu einer neutralen Einstufung sowohl über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch über 25 Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Guangdong Shunna Electric auf der Basis fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien.

