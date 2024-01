Guangdong LY Intelligent Manufacturing Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Lingyi Itech Guangdong eine beeindruckende Performance von 32,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +13,42 Prozent bedeutet. Ebenso übertrifft sie mit einer Rendite von 20,07 Prozent den Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors um 20,07 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Lingyi Itech Guangdong in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wird häufiger als üblich über Lingyi Itech Guangdong diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt jedoch weniger erfreuliche Signale. Der aktuelle Aktienkurs von 5,69 CNH liegt unter der 200-Tage-Linie von 6,24 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,53 CNH, was einer Differenz von -12,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lingyi Itech Guangdong mit 13,18 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.