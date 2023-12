Guangdong LY Intelligent Manufacturing Aktie: Keine Angst!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lingyi Itech Guangdong liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 0 als durchschnittlich angesehen wird. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Lingyi Itech Guangdong eine Rendite von 26,86 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,47 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lingyi Itech Guangdong mit 9,39 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Lingyi Itech Guangdong-Aktie in den letzten Monaten nur gering war. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI von Lingyi Itech Guangdong bei 51,72, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,39 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.