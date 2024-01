Guangdong LY Intelligent Manufacturing Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lingyi Itech Guangdong. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 99,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Lingyi Itech Guangdong liegt derzeit bei 6,24 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 5,69 CNH liegt und somit einen Abstand von -8,81 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 6,53 CNH ergibt sich eine Differenz von -12,86 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Lingyi Itech Guangdong derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,18 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Lingyi Itech Guangdong derzeit eine Rendite von 0,49 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.