Guangdong LY Intelligent Manufacturing Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Lingyi Itech Guangdong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 26,86 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 17,22 Prozent, was bedeutet, dass Lingyi Itech Guangdong eine Outperformance von +9,64 Prozent erzielte. Auch im Bereich "Informationstechnologie" lag die Rendite mit 12,17 Prozent unter dem von Lingyi Itech Guangdong, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die Dividendenrendite von Lingyi Itech Guangdong liegt derzeit bei 0,52 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,02 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lingyi Itech Guangdong-Aktie mit 6,77 CNH +9,55 Prozent über dem GD200 (6,18 CNH) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 6,3 CNH ein positives Signal auf, da der Abstand +7,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lingyi Itech Guangdong-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lingyi Itech Guangdong gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.