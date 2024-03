Guangdong LY Intelligent Manufacturing Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Lingyi Itech Guangdong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" durchschnittlich um -8,21 Prozent, was einer Outperformance von +9,78 Prozent für Lingyi Itech Guangdong entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -13,89 Prozent, wobei Lingyi Itech Guangdong um 15,46 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lingyi Itech Guangdong liegt derzeit bei 56,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,83, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Lingyi Itech Guangdong beträgt derzeit 0,49 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Lingyi Itech Guangdong veröffentlicht. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".