Die Guangdong KinLong Hardware Products-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung bei Anlegern in Bezug auf Guangdong Kinlong Hardware Products ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Diese Bewertung basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der Anleger.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Guangdong Kinlong Hardware Products mit anderen Unternehmen der "Bauprodukte"-Branche zeigt sich eine Underperformance von 58,07 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche, der um 1,06 Prozent gefallen ist, liegt die Unterperformance bei 57,01 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,69 Prozent erzielte, liegt das Unternehmen um 57,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guangdong Kinlong Hardware Products liegt bei 58,37, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,45, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Guangdong Kinlong Hardware Products 70. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Einschätzung der Aktie von Guangdong Kinlong Hardware Products in den genannten Kategorien.