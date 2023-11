Guangdong KinLong Hardware Products Aktie: Geht es jetzt los?

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um das aktuelle Bild einer Aktie zu verstehen. Bei Guangdong Kinlong Hardware Products gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Guangdong Kinlong Hardware Products daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Das aktuelle KGV von Guangdong Kinlong Hardware Products beträgt 70. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche ein KGV von 0. Somit ist Guangdong Kinlong Hardware Products aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Guangdong Kinlong Hardware Products liegt bei 66,49 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 45,13 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -32,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 49,27 CNH, was einem Abstand von -8,4 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus technischer Sicht insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Kinlong Hardware Products von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Stimmung und anderer Faktoren in den sozialen Medien eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie Guangdong Kinlong Hardware Products.