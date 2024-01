Guangdong KinLong Hardware Products Aktie: Finger Weg!

Die Dividendenrendite der Aktie von Guangdong Kinlong Hardware Products liegt derzeit bei 0,26 %, was 1,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Bauprodukte liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 52,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 72,35 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Guangdong Kinlong Hardware Products-Aktie mit 38,34 CNH um -35,36 Prozent vom GD200 (59,31 CNH) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 44,3 CNH einen Abstand von -13,45 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Guangdong Kinlong Hardware Products gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.