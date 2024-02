Guangdong KinLong Hardware Products Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Kinlong Hardware Products liegt bei 45,52, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Guangdong Kinlong Hardware Products von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Diskussionen in den sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert lassen die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauprodukte weist die Dividendenrendite der Guangdong Kinlong Hardware Products eine niedrigere Rendite von 0,26 % auf, was 1,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,62 % ist. Daher führt der niedrigere Ertrag zur Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,6 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.