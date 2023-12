Guangdong Kanghua Healthcare Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Anleger von Guangdong Kanghua Healthcare haben den Wert in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, basierend auf den Kommentaren und Meinungsäußerungen in sozialen Medien, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die Stimmung der Anleger wird daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guangdong Kanghua Healthcare liegt bei 40,91, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Guangdong Kanghua Healthcare in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird der Wert auch in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Kanghua Healthcare mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (3,81 %) eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

