Guangdong Kanghua Healthcare Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Guangdong Kanghua Healthcare liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 15 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 25,49 eine Überverkaufssituation an, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Guangdong Kanghua Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance sogar um 25,8 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Guangdong Kanghua Healthcare eine negative Differenz von -3,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister", was zur Vergabe einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Guangdong Kanghua Healthcare wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Guangdong Kanghua Healthcare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.