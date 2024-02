Guangdong Kanghua Healthcare Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Guangdong Kanghua Healthcare-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,81 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,2 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +21,55 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2,03 HKD, was einer Distanz von +8,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Guangdong Kanghua Healthcare aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 5,18 als unterbewertet eingestuft. Dieser Wert liegt insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 20,1 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie von Guangdong Kanghua Healthcare als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 34,88 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Guangdong Kanghua Healthcare neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral"-Wert bewertet.