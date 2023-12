Guangdong Kanghua Healthcare Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Eine Untersuchung von Guangdong Kanghua Healthcare auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet. Der 7-Tage-RSI von Guangdong Kanghua Healthcare liegt derzeit bei 40,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,29, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Guangdong Kanghua Healthcare derzeit bei 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,82% im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Guangdong Kanghua Healthcare derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200-Kurs liegt bei 1,81 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,93 HKD liegt, was einer positiven Abweichung von +6,63% entspricht. Der GD50-Kurs von 1,94 HKD zeigt hingegen eine Abweichung von -0,52%, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.