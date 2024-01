Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Das macht sprachlos!

Das Unternehmen Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment hat eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung wird die Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 34,11, was 51 Prozent über dem Branchen-KGV von 22,64 liegt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment liegt bei 33,33 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.