Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Das ist ein Hammer

Der Sentiment und Buzz rund um Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment in Bezug auf das Stimmungsbild.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen besprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) wird Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,11 höher ist als der Branchen-KGV von 25,52. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment in dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.