Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Unternehmen Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,11 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Verbraucherfinanzierung" ist die Aktie um 49 Prozent überbewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Analysen ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt die Rendite der Aktie von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment mit -50,92 Prozent um mehr als 43 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite im Finanzsektor. Gleiches gilt für die Branche "Verbraucherfinanzierung", in der die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -7,43 Prozent lag. Auch hier liegt die Rendite von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment mit 43,48 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem Rating von "Schlecht" in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment bei 0,81 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,78 HKD und damit 3,7 Prozent unter der GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,75 HKD, was einer Differenz von +4 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderungen ist ebenfalls gering. Daher wird der langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Einschätzung für die Aktie von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment basierend auf fundamentalen, branchenspezifischen, und technischen Analysen sowie dem langfristigen Stimmungsbild.