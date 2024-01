Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,92 Prozent erzielt, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Ebenso liegt die Rendite im Bereich "Verbraucherfinanzierung" mit -7,43 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 0,81 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,78 HKD liegt und damit einen Abstand von -3,7 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,75 HKD, was einer Differenz von +4 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment. Der RSI7 beträgt 66,67 und der RSI25 liegt bei 54,55, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen neutral, weder positiv noch negativ. Somit wird die Aktie vom Redaktionsteam ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.