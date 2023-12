Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Banyan Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingeschätzt. Der RSI von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 25, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

Die Einschätzung der Aktienkurse wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung gegenüber Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV-Wert von 30,64 ist Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 22,12, was einem Abstand von 39 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment bei 5,11 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.