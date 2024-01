Guangdong Join-Share Guarantee Investment Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment liegt bei 5,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,78 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, weshalb sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment eine Performance von -50,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierung-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,77 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment. Im "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,54 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment lag 42,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.