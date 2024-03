Guangdong Investment Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Investment beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,01 für die Wasserversorgung 21 Prozent niedriger liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Investoren, die in die Aktie von Guangdong Investment investieren, können eine Dividendenrendite von 9,88 % erzielen, was 4,31 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt für die Wasserversorgung. Die höhere Dividende führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Guangdong Investment liegt bei 65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guangdong Investment besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Guangdong Investment daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.