Guangdong Investment Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Guangdong Investment verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -14,35 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt das Unternehmen damit 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-16,22 Prozent). In der Branche "Wasserversorgung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,22 Prozent, und Guangdong Investment übertrifft diesen Wert um 1,87 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Investment liegt bei 8,41 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 12,15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Markteinschätzung. In Bezug auf Guangdong Investment hat es in den sozialen Medien keine starken positiven oder negativen Ausschläge gegeben. Diese neutrale Haltung führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividenden schüttet Guangdong Investment derzeit eine höhere Dividende aus als der Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche. Der Unterschied beträgt 4,84 Prozentpunkte (10,72 % gegenüber 5,88 %), was zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.