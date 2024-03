Guangdong Investment Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Guangdong Investment lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien jedoch hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Guangdong Investment diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Wasserversorgung"-Branche hat Guangdong Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,93 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,28 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Guangdong Investment mit -8,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,84 HKD um -14,64 Prozent unter dem GD200 (5,67 HKD) liegt. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist einen Kurs von 5,08 HKD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Guangdong Investment-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Investment-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 17, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher gemäß der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Guangdong Investment.