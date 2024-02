Guangdong Investment Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Guangdong Investment beträgt derzeit 8,73, was 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung) von 11 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Guangdong Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,83 HKD, während der Kurs der Aktie (4,78 HKD) um -18,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,27 HKD zeigt eine Abweichung von -9,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" liegt die Performance von Guangdong Investment in den letzten 12 Monaten bei -28,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -23,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,85 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Guangdong Investment in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Guangdong Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sollten Guangdong Investment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Guangdong Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangdong Investment-Analyse.

Guangdong Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...