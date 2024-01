Guangdong Investment Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Guangdong Investment intensiv diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen rund um Guangdong Investment diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Guangdong Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,23 HKD, während der Kurs der Aktie (5,68 HKD) um -8,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 5,44 HKD, was einer Abweichung von +4,41 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Investment einen Wert von 8 auf, was bedeutet, dass die Börse 8,41 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Wasserversorgung" und führt zu einer Unterbewertung des Titels, der daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Guangdong Investment aktuell 10, was eine positive Differenz von +4,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Guangdong Investment eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.