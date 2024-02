Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Dividendenrendite von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. In technischer Hinsicht hat die Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,96 CNH für den Schlusskurs verzeichnet, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,07 CNH lag. Dies stellt einen Unterschied von -45,41 Prozent dar, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich mit dem 50-Tage-Durchschnitt (1,44 CNH) zeigt sich ein Wert unter dem gleitenden Durchschnitt von -25,69 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (69,64) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment bei einem Wert von 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.