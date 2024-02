Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Aktie: Was wird das noch werden?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -79,19 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche eine Underperformance von -58,63 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite mit -59,84 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment war in den sozialen Medien vorwiegend negativ, obwohl sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigten. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent liegt und daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie nach sich zieht.