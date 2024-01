Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,37 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,62 CNH liegt (-31,65 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,92 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-15,63 Prozent). Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Diese fundamentale Kennzahl führt zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt erhält die Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment-Aktie aufgrund der technischen und fundamentalen Analyse ein "Schlecht"-Rating.