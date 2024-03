Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment-Aktie beträgt 47,06, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 26,98 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment bei 17,86, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 1,82 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,5 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,26 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.