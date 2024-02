Guangdong Hotata TechnologyClass A Aktie: Das macht sprachlos!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Guangdong Hotata als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Guangdong Hotata-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,04 und ein Wert für den RSI25 von 57,99, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangdong Hotata bei 15,09 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 13,68 CNH liegt, was einem Abstand von -9,34 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 14,96 CNH, was einer Differenz von -8,56 Prozent entspricht. Damit lautet der Gesamtbefund für die Aktie "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guangdong Hotata eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils sieben Tage lang neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangdong Hotata lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.