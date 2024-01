Guangdong Hotata TechnologyClass A Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Hotata-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 54,98, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Guangdong Hotata.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell gleichbleibende Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangdong Hotata-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer generellen Einschätzung von "Gut" führt. Die positiven Themen, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, tragen zu dieser positiven Stimmung bei und führen zu einer insgesamt positiven Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +4,57 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) für die Guangdong Hotata-Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer ähnlichen Abweichung und damit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.