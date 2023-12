Guangdong Hotata TechnologyClass A Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 wird ein Wert als "überverkauft" betrachtet, bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Guangdong Hotata liegt bei 84,62 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,31 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger im letzten Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangdong Hotata-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 23,75 Prozent überdurchschnittlich performt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 16,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Hotata-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 2,17 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -0,64 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.