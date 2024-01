Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd im Check!

Der Aktienkurs von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,62 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Materialien") liegt. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche bei -7,4 Prozent, was bedeutet, dass Guangdong Hoshion Industrial Aluminium auch hier mit 11,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Hoshion Industrial Aluminium. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guangdong Hoshion Industrial Aluminium wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium beträgt aktuell 31. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie also weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung abgibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangdong Hoshion Industrial Aluminium eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Guangdong Hoshion Industrial Aluminium von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.