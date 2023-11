Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -5,54 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +3,27 Prozent für Guangdong Hoshion Industrial Aluminium. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,54 Prozent, wobei Guangdong Hoshion Industrial Aluminium um 3,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,76 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 20,81 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (18,47 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Guangdong Hoshion Industrial Aluminium derzeit eine Dividendenrendite von 1,34 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz bewegt sich die Aktie in einem neutralen Korridor.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium aktuell 36, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.