Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 65, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,45 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und dementsprechend auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie einen aktuellen Wert von 19,81 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 18,56 CNH liegt, was einem Abstand von -6,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 19,68 CNH, was einer Differenz von -5,69 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Signal für die Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,34 Prozent, was 0,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie in verschiedenen Bereichen wie dem RSI, Sentiment und technischer Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird, während die Dividendenpolitik ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.