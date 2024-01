Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Viveon Health Acquisition Corp":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium derzeit bei 19,81 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 18,56 CNH liegt, was einem Abstand von -6,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 19,68 CNH, was einer Differenz von -5,69 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Guangdong Hoshion Industrial Aluminium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,19 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,05 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet hat die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.