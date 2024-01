Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,24 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von -6,64 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium mit 7,6 Prozent deutlich darunter.

Die Dividendenrendite beträgt 1,34 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 51,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 58,66 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,83 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,22 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,65 CNH) führt zu einer ähnlichen Bewertung.

Insgesamt erhält die Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.