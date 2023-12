Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Was macht der Markt?

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was 0,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium von 20,27 CNH betrachtet. Der Abstand vom GD200 (20,2 CNH) beträgt +0,35 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist einen Kurs von 19,07 CNH auf, was zu einem Abstand von +6,29 Prozent führt und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium liegt bei 36, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Guangdong Hoshion Industrial Aluminium nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.