Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangdong Hoshion Industrial Aluminium diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird also insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Hoshion Industrial Aluminium eine Dividendenrendite von 1,2 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium mit -39,88 Prozent um mehr als 16 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -23,62 Prozent auf. Auch hier liegt Guangdong Hoshion Industrial Aluminium mit 16,26 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium mit 24,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung unter Anlegern, eine neutrale Dividendenrendite, eine negative Performance im Vergleich zur Branche und eine neutrale fundamentale Bewertung für das Unternehmen Guangdong Hoshion Industrial Aluminium.