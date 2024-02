Guangdong Hongtu tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Der Aktienkurs von Guangdong Hongtu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,82 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -30,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -32,01 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag positivere Themen und an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Hongtu, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Guangdong Hongtu liegt bei 0 %, was 1,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche liegt. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Guangdong Hongtu-Aktie sowohl im 200-Tages-Durchschnitt (17,01 CNH) als auch im 50-Tage-Durchschnitt (13,68 CNH) unter den jeweiligen Schlusskursen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Guangdong Hongtu in Bezug auf den Aktienkurs, das Anleger-Sentiment, die Dividendenrendite und die technische Analyse.