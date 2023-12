Guangdong Hongtu Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Dividendenrendite für Guangdong Hongtu beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,59 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Andererseits wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger häufiger erwähnt und erhielt mehr Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Guangdong Hongtu als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Guangdong Hongtu im letzten Jahr eine Rendite von -29,57 Prozent erzielt, was 28,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Maschinenbau-Aktien liegt die Rendite mit -1,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert wurden und sich die Diskussionen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigten. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Schlecht".