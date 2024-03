Guangdong Hongtu Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Hongtu liegt bei 41,35 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht wird die Guangdong Hongtu derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 16,74 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 13,24 CNH um -20,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 13,13 CNH entspricht einer Abweichung von +0,84 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Guangdong Hongtu derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 1,59 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hongtu bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.