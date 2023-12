Guangdong Hongtu Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Guangdong Hongtu-Aktie erzielte in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (66,83) ergänzt diese Analyse, wobei auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Hongtu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,25 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (15,38 CNH) (-15,73 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (16,25 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,35 Prozent Abweichung), was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating zur Anleger-Stimmung.