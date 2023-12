Guangdong Hongtu Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Guangdong Hongtu ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 18,63 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 15,62 CNH liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -16,16 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 16,73 CNH, was einem Abstand von -6,63 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Hongtu eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,49 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz von 1,49 Prozentpunkten führt zu der aktuellen Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Guangdong Hongtu auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um Guangdong Hongtu angesprochen. Daher wird die Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Hongtu mit einem Wert von 20,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und die fundamentalen Kriterien, dass Guangdong Hongtu aktuell mit "Schlecht" und "Neutral" bewertet wird.