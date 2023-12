Guangdong Hongtu Aktie: Gut oder schlecht?

Bei Guangdong Hongtu gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Hongtu-Aktie liegt bei 45 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, wodurch auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Guangdong Hongtu-Aktie eine Rendite von -29,57 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,09 Prozent, wobei Guangdong Hongtu mit -29,67 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Guangdong Hongtu mit einem Wert von 20,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.