Guangdong Hongtu Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Somit wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Hongtu-Aktie liegt bei 51,44, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 17,14 CNH gelegen, während die Aktie selbst bei 12,29 CNH notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,06 CNH, was einer Distanz von -12,59 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" sowie der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Guangdong Hongtu um mehr als 35 Prozent bzw. 33,75 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.